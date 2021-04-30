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Dilenciler ve marketin işbirliğini zabıtalar deşifre etti! Sivas'ta pes dedirten olay

’ta vatandaşlara duygu sömürüsünde bulunarak marketten gıda aldırıp gıdaları tekrardan markete iade ederek parasını alan dilenciler yakalandı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri R.K., M.K, S.D. ve Ş.D. adlı dilencileri zabıta müdürlüğüne götürdü.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
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Edinilen bilgilere göre, Erzincan ve Kayseri illerinden Sivas'a gelen 4 dilenci market önlerinde bekleyerek vatandaşlara gıda aldırdı.

Dilenciler vatandaşların olay yerinden uzaklaşmasıyla aldıkları gıdalara markete geri iade etti

Ürünlerin parasını alan dilenciler daha sonra bir vatandaşın fark etmesiyle yakalandı.

Durumun bildirilmesi üzerine devreye giren Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri R.K., M.K, S.D. ve Ş.D. adlı dilencileri zabıta müdürlüğüne götürdü. Dilencilerin üzerinde yapılan incelemede 675 lira çıktı.

Öte yandan dilencilerin yakalandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dilenciler ve marketin işbirliğini zabıtalar deşifre etti DİLENCİLER VE MARKETİN İŞBİRLİĞİNİ ZABITALAR DEŞİFRE ETTİ

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