30 Nisan 2021, Cuma
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Son dakika: Merter'de metrobüste yangın

Son dakika haberine göre 'de içerisinde yolcu olmayan metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Metrobüs yapılan müdahalenin ardından çekici yardımıyla götürüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
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Son dakika: Merter'de metrobüste yangın

E-5 Karayolu Merter mevkisinde Zincirlikuyu istikametine seyir halinde olan içinde yolcu bulunmayan metrobüsün, henüz bilinmeyen bir sebeple motor kısmından yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Metrobüs yolundaki belediye ekiplerince, yangın söndürüldü.

Kısa süre yaşanan aksamanın ardından metrobüs yolunda ulaşım normale döndü

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