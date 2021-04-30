İstanbul'da Meral Ahmetoğlu'nu 6 lira için boğan kuryeye 15 yıl hapis istemi
Bakırköy'de kuryelik yapan Recep Yaz isim şahıs, 77 yaşındaki Meral Ahmetoğlu'nu 6 lira için boğarak öldürdü. Olayı inceleyen savcı, cani genç için ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.
İstanbul Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Recep Yaz katılmazken, tutuksuz sanıklardan Mertcan Macit ve taraf avukatları geldi. Duruşmada mütaalasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Recep Yaz'ın, husumetli olduğu için isimlerini verdiği kardeşler Uğurcan Macit ve Mertcan Macit'e dair cinayetin işlendiği evde delil elde edilemediğini bildirerek, ikili hakkında beraat kararı verilmesini istedi.
Savcı, Recep Yaz'ın ise, kurye olarak çalışması nedeniyle yaşlı kadının yalnız yaşadığını bildiğini, gece yarısı evine giderek cinayeti işlediğini ve 1 telefon, 2 yüzük, 1 saat , 2 banka kartını alıp, kaçtığını anlattı. Sanığın, öldürme eylemini işlediği yağma suçunu gizlemek amacı ile gerçekleştirdiğini ifade edere, Yaz'ın 'nitelikli kasten öldürme' suçunda ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanmaları için ertelendi.
İDDİANAMEDEN
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede korkunç cinayet şöyle anlatıldı:
9 Nisan 2020 tarihinde, Meral Ahmetoğlu evinde ölü bulundu. Yapılan çalışmalar sonunda evden en son kurye Recep Yaz'ın çıktığı belirlendi. Yaşlı kadının daha önce verdiği 6 liralık döner sipariinin parasını almak için sık sık eve geldği saptanan şüpheli yakalandı. Kurye Recep Yaz, cinayeti kardeşler Uğurcan Macit ve Mertcan Macit ile birlikte işlediğini itiraf etti. Kardeşler de yakalanarak, gözaltına alındı:
Kardeşler ise ifadelerinde Recep Yaz'ın kendilerine borçlu olduğunu, borcunu cep telefonu, yüzük ve saat getirerek, ödediğini öldürme ve yağma olaylarıyla ilgili bilgilerinin olmadığını söyledi. Eve yapılan incelemede ise şüpheli Recep Yaz'a ait olduğu tespit edilen 17 parmak izi saptandı.
Şüphelilerin alacak isteme bahanesiyle evine gittikleri kadını, soygun yapmak maksadıyla boğarak öldürdükleri ve ziynet eşyalarını alarak kaçtıkları kaydedilen iddianamede şüpheliler hakkında "Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürmek" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
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