İstanbul'da Meral Ahmetoğlu'nu 6 lira için boğan kuryeye 15 yıl hapis istemi





İDDİANAMEDEN



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede korkunç cinayet şöyle anlatıldı:

9 Nisan 2020 tarihinde, Meral Ahmetoğlu evinde ölü bulundu. Yapılan çalışmalar sonunda evden en son kurye Recep Yaz'ın çıktığı belirlendi. Yaşlı kadının daha önce verdiği 6 liralık döner sipariinin parasını almak için sık sık eve geldği saptanan şüpheli yakalandı. Kurye Recep Yaz, cinayeti kardeşler Uğurcan Macit ve Mertcan Macit ile birlikte işlediğini itiraf etti. Kardeşler de yakalanarak, gözaltına alındı: