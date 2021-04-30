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Bursa'da 5 kilometrelik araç kuyruğu! Sonu görünmüyor

'da 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, oluşturulan denetim noktalarında araç kuyrukları oluştu. ’nda oluşan 5 kilometrelik araç kuyruğu dron ile havadan görüntülendi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
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Bursa'da 5 kilometrelik araç kuyruğu! Sonu görünmüyor

genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, dün saat 19.00'da başladı. Kısıtlamanın ilk gününde, polis ekipleri kentin birçok bölgesinde oluşturulan kontrol noktalarında denetim yaptı.

Ekipler, araçları tek tek durdurup, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Kentte, araç yoğunluğunun en fazla yaşandığı 'nda kurulan uygulama noktasında, yaklaşık 5 kilometrelik kuyruk oluştu. Araç kuyruğu, dron ile havadan görüntülendi.

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