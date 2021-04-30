Adana'da yanan ormandan kuzu göbeği fışkırdı! Kilosu 400 liradan kurutulmuşu 2 bin lira

"MANTAR TOPLAMAK YASAKTIR" UYARISI ASILDI

Bir günde yanan orman alanının, 50 yılda yeni sistemini kurduğunu ifade eden Küçükateş, "Bozulan ekosistemi yeniden eski hale getirmeye çalışıyoruz. Bu ormanı oluşturmak için fidanlarımızın büyümesi ile toplanmasına müsaade edebilir. En fazla yetiştiği sahalar yanık sahalar. Busene burada çok yoğun bir şekilde çıktı. Bu işi bilenler sahalara akın etti ama bizim önceliğimiz ormanlarımız ve sürdürülebilir ekosistemin oluştuğu orman olması çok önemli. Bu yüzden mantarın toplanmasına müsaade etmedik. Bir kibritin nelere mal olduğunu hepimiz acı bir şekilde gördük. Bir kızılçam 50 senede yetişir. Bir günde yanan ormanı 6 saatte kuramazsınız. Bizim ormanlarımızı ekosistemimizi ne derece korumamız gerektiğinin en güzel örneğidir" diye konuştu.