Babası cinsel istismardan tutuklandı! Çocuk annesinin soyadını kullanmak için dava açtı

'BİR BAĞIM KALMASIN'

Çocuk Y.T., mahkemede "Babamla bu yaşıma kadar 3-4 defa anca görüştük. Babam cezaevinde olmadığı dönemlerde bile beni istemedi. Babamla ilgili benim oğlu olduğumu gösterecek herhangi bir bağım kalmasını istemiyorum. Babamın cezaevinde olduğu suçlardan dolayı da soyadını kullanmak istemiyorum" dedi.