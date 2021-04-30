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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

tarafından açıklamasında Mayıs ayının ilk haftasında hava durumuna ilişkin değerlendirilmede bulunuldu. Açıklamada hava sıcaklıklarının haftanın ilk günlerinde artacağı belirtilirken, hafta ortalarına doğru ülkenin batı kesiminde sağanak yağışın geleceği ifade edildi. 'de bu hafta hava nasıl olacak? İşte il il 5 günlük ...

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Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

yaptığı açıklamada ayın ilk haftasında hava durumuna ilişkin detaylara yer verdi.

12 DERECE ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği ve Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği, Salı ve Çarşamba günleri kuzey, iç ve batı kesimlerde biraz azalacağı tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

CUMARTESİ

PAZAR

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

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