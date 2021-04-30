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İftar yemeğinde 70 kişi zehirlendi! 1000 kişinin yediği yemek bozuk çıktı

’de bir tekstil fabrikasında yemeğinde 70 işçi yedikleri gıdadan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. İftar yemeğini bin kişinin yediği belirtilirken, çok sayıda sağlık ekibi fabrikaya sevk edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
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İftar yemeğinde 70 kişi zehirlendi! 1000 kişinin yediği yemek bozuk çıktı

'de bir tekstil fabrikasında yemeğinden yaklaşık 70 işçi zehirlendi. İftar yemeğini yaklaşık bin kişinin yediğini öğrenildi.

70 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Alınan bilgiye göre, Osmaniye'nin ilçesinde bulunan organize sanayide bir tekstil fabrikasında iftar yemeği sırasında 70 kişi yaşadı. İftar yemeğini bin kişinin yediği öğrenildi. Fabrikaya çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

ÖZEL ARAÇLARLA HASTANEYE GETİRİLDİ

Zehirlenen işçiler kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu iyi olan kişiler de özel araçlarla hastaneye getirildi. Şu ana kadar 70 kişi hastanelere getirilirken sayının artabileceği öğrenildi. Çevre illerden sağlık ekiplerinin de Osmaniye'ye desteğe geldiği belirtildi.

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