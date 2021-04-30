İftar yemeğinde 70 kişi zehirlendi! 1000 kişinin yediği yemek bozuk çıktı
Osmaniye’de bir tekstil fabrikasında iftar yemeğinde 70 işçi yedikleri gıdadan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. İftar yemeğini bin kişinin yediği belirtilirken, çok sayıda sağlık ekibi fabrikaya sevk edildi.
70 KİŞİ ZEHİRLENDİ
Alınan bilgiye göre, Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde bulunan organize sanayide bir tekstil fabrikasında iftar yemeği sırasında 70 kişi gıda zehirlenmesi yaşadı. İftar yemeğini bin kişinin yediği öğrenildi. Fabrikaya çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
ÖZEL ARAÇLARLA HASTANEYE GETİRİLDİ
Zehirlenen işçiler kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu iyi olan kişiler de özel araçlarla hastaneye getirildi. Şu ana kadar 70 kişi hastanelere getirilirken sayının artabileceği öğrenildi. Çevre illerden sağlık ekiplerinin de Osmaniye'ye desteğe geldiği belirtildi.
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