İftar yemeğinde 70 kişi zehirlendi! 1000 kişinin yediği yemek bozuk çıktı

ÖZEL ARAÇLARLA HASTANEYE GETİRİLDİ

Zehirlenen işçiler kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu iyi olan kişiler de özel araçlarla hastaneye getirildi. Şu ana kadar 70 kişi hastanelere getirilirken sayının artabileceği öğrenildi. Çevre illerden sağlık ekiplerinin de Osmaniye'ye desteğe geldiği belirtildi.