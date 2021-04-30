İnsan Hakları Eylem Planı takvimi Adalet Bakanlığı sitesinde yayınlandı: 9 amaç 50 hedef ve 393 faaliyet

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Mart'ta açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili takvim belli oldu.

Hak ve özgürlükler alanını genişletici değişikliklerin yanında, kamu hizmetlerinin erişilebilir, hesap verilebilir, eşit, şeffaf ve adil bir şekilde sunulmasına ilişkin standartların yükseltilmesini hedefleyen Eylem Planı'nın uygulama takvimi, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile netleşti. 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyetten oluşan İnsan Hakları Eylem Planı Uygulama Takvimi Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlandı.