Sultanbeyli’de dezenfeksiyon tüneli kuruldu! Taksi ve minibüsler dezenfekte ediliyor

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Devletimizin salgın döneminde almış olduğu bir dizi tedbirler var. 17 gün kapanma söz konusu. Burada vatandaşlarımızın sağlığını düşünen devletimize bizler de belediyeler olarak katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu projelerimizden bir tanesi araç dezenfeksiyon tünellerimiz." dedi.