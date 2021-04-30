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Sultanbeyli’de dezenfeksiyon tüneli kuruldu! Taksi ve minibüsler dezenfekte ediliyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Belediyesi, bulaş riski olan araçlar için dezenfeksiyon tüneli kurdu. muhabiri Çağdaş Evren Şenlik detayları aktardı. Sultanbeyli Belediye Başkanı , koronavirüs tedbirleri kapsamında bilgiler verdi.

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Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
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Sultanbeyli’de dezenfeksiyon tüneli kuruldu! Taksi ve minibüsler dezenfekte ediliyor

Belediyesi koronavirüs önlemlerine bir yenisini daha ekledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sultanbeyli Belediyesi, bulaş riski olan araçlar için dezenfeksiyon tüneli kurdu.

muhabiri Çağdaş Evren Şenlik detayları aktardı. Sultanbeyli Belediye Başkanı , koronavirüs tedbirleri kapsamında bilgiler verdi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Devletimizin salgın döneminde almış olduğu bir dizi tedbirler var. 17 gün kapanma söz konusu. Burada vatandaşlarımızın sağlığını düşünen devletimize bizler de belediyeler olarak katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu projelerimizden bir tanesi araç dezenfeksiyon tünellerimiz." dedi.

Keskin, "Burada kurduğumuz tünellerde özellikle kamu yararına çalışan polis araçlarımız, ambulans araçlarımız, ticari taksilerimiz ve minibüslerimiz dezenfeksiyon tüneline girerek orada genel bir temizlik yapıldıktan sonra çalışma arkadaşlarımız tarafından iç temizliği de yapılarak daha steril bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İşte o dezenfeksiyon tüneli...

Dezenfeksiyon tüneli kuruldu DEZENFEKSİYON TÜNELİ KURULDU

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