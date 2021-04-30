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Adana'da koronavirüs tedbirlerini çiğneyen ve alkollü şekilde araçla gezen gençler ortalığı karıştırdı

'da uygulama noktasında durdurulan otomobildeki alkollü sürücü ve yanındaki 4 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ceza kesildi. Gençler olay çıkarırken başkasının kimlik numarasını vererek cezadan kurtulmak isteyen genç kadın karakola götürüldü.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
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Adana'da koronavirüs tedbirlerini çiğneyen ve alkollü şekilde araçla gezen gençler ortalığı karıştırdı

Müdürlüğü ekipleri, Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında dün saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentte birçok bulvar ve caddede uygulama yaptı.

'nda uygulama yapan polis ekipleri, D.E. yönetimindeki 01 AEM 482 plakalı otomobili durdurarak izin belgesi sordu.

Polis ekipleri, alkollü olduğu belirlenen sürücü D.E. ve yanındaki 4 kişinin izin belgesinin bulunmadığını belirledi.

Alkollü araç kullanmaktan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza yazılan D.E'nin ehliyetine el konuldu. Muayenesi de bulunmadığı belirlenen otomobil, trafikten men edildi.

Polis ekiplerine zorluk çıkaran ve üstünde kimlik bulunmayan diğer 3 kişiye, kimlik tespitinin ardından sokağa çıkma kısıtlamasına ihlalden ceza kesildi.

Başkasının kimlik numarasını vererek cezadan kurtulmaya çalışan . de Yarbaşı Polis Merkezine götürüldü.

Polis, gerçek kimlik numarasını tespit ettiği Damla E'ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan işlem yaparak para cezası yazdı.

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