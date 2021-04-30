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Şehit annesi, acı haberi ziyaretine gittiği diğer oğlunun evinde aldı

'ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonunda şehit olan Sözleşmeli Er Müslim Toprak'ın (25) annesi , acı haberi, ziyaretine geldiği 'nin ilçesinde yaşayan diğer oğlunun evinde aldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
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Şehit annesi, acı haberi ziyaretine gittiği diğer oğlunun evinde aldı

Kaymakamı , Gölcük Belediye Başkanı , Tuğamiral Refik Levent Tezcan, ilçenin Piyalepaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaşayan şehit Sözleşmeli Er Müslim Toprak'ın ağabeyi 'ın evine giderek, misafirliğe gelen annesi 'a acı haberi verdi.

Şehit askerin ağabeyinin evine Türk Bayrağı asıldı. Rahatsızlanan şehidin annesi Latife Toprak, sağlık kontrolü için 'ne götürüldü. Şehidin annesinin daha sonra 'a götürüleceği bildirildi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Ailesi İstanbul'da ikamet ediyor. Annesi, şehidin ağabeyinin yanına geldiği için kendisine biz şehit haberini ulaştırdık. Rahmet dileklerimizi, sabır dileklerimizi ilettik. Şehidimizin cenazesi yarın İstanbul'da Edirnekapı Şehitliğinde defnedilecek. Cenaze Ataşehir Camii'nden kalkacak" dedi.

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