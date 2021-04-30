Şehit annesi, acı haberi ziyaretine gittiği diğer oğlunun evinde aldı
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen Pençe Yıldırım operasyonunda şehit olan Sözleşmeli Er Müslim Toprak'ın (25) annesi Latife Toprak, acı haberi, ziyaretine geldiği Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan diğer oğlunun evinde aldı.
Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, ilçenin Piyalepaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaşayan şehit Sözleşmeli Er Müslim Toprak'ın ağabeyi Remzi Toprak'ın evine giderek, misafirliğe gelen annesi Latife Toprak'a acı haberi verdi.
Şehit askerin ağabeyinin evine Türk Bayrağı asıldı. Rahatsızlanan şehidin annesi Latife Toprak, sağlık kontrolü için Gölcük Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şehidin annesinin daha sonra İstanbul'a götürüleceği bildirildi.
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Ailesi İstanbul'da ikamet ediyor. Annesi, şehidin ağabeyinin yanına geldiği için kendisine biz şehit haberini ulaştırdık. Rahmet dileklerimizi, sabır dileklerimizi ilettik. Şehidimizin cenazesi yarın İstanbul'da Edirnekapı Şehitliğinde defnedilecek. Cenaze Ataşehir Camii'nden kalkacak" dedi.
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