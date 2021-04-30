Şehit annesi, acı haberi ziyaretine gittiği diğer oğlunun evinde aldı

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Ailesi İstanbul'da ikamet ediyor. Annesi, şehidin ağabeyinin yanına geldiği için kendisine biz şehit haberini ulaştırdık. Rahmet dileklerimizi, sabır dileklerimizi ilettik. Şehidimizin cenazesi yarın İstanbul'da Edirnekapı Şehitliğinde defnedilecek. Cenaze Ataşehir Camii'nden kalkacak" dedi.

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