Adana’da cadde ortasında iki genç arasında bıçaklı kavga! Ortalık bir anda karıştı
Adana’da merkez Seyhan ilçesi İnönü Caddesi’nde iki gencin cadde ortasında bıçaklı kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gençlerden birinin bıçağı defalarca savurduğu, diğerinin ise güçlükle kurtulduğu görüldü.
YAŞAM DHA
Kimliği belirsiz iki genç arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri, yanında taşıdığı bıçağı çekip, diğerine saldırdı.
Genç, hasmının bıçağı defalarca savurduğu hamlelerinden yara almadan kurtuldu.
Çevredekilerin araya girerek tarafları ayırdı.
Bir süre tartışan gençler, daha sonra bölgeden uzaklaştı.
Bu arada kavga anı, yoldan geçen bir araçtaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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