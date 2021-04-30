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Adana’da cadde ortasında iki genç arasında bıçaklı kavga! Ortalık bir anda karıştı

’da merkez ilçesi İnönü Caddesi’nde iki gencin cadde ortasında bıçaklı kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gençlerden birinin bıçağı defalarca savurduğu, diğerinin ise güçlükle kurtulduğu görüldü.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
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Adana’da cadde ortasında iki genç arasında bıçaklı kavga! Ortalık bir anda karıştı

Kimliği belirsiz iki genç arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri, yanında taşıdığı bıçağı çekip, diğerine saldırdı.

Genç, hasmının bıçağı defalarca savurduğu hamlelerinden yara almadan kurtuldu.

Çevredekilerin araya girerek tarafları ayırdı.

Bir süre tartışan gençler, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Bu arada kavga anı, yoldan geçen bir araçtaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, elinde bıçak bulunan kişinin bıçağı karşısındaki kişiye defalarca savurduğu, hasmının ise güçlükle kurtulduğu görüldü.

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