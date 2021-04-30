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Son dakika: İzmir Buca’da ormanlık alan çöp yığınına döndü

Son dakika haberi... 'in ilçesine bağlı Kaynaklar'daki ormanlık alan moloz yığınları ve çöple doldu. Çevre katliamı bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu. Detayları muhabiri bölgeden aktardı.

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Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
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Son dakika: İzmir Buca’da ormanlık alan çöp yığınına döndü

'da ormanlık alan çöp yığınına döndü. Ormanlar göz göre göre yok oluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi işe yaşanan felakete sessiz.

Yine aynı manzara yine önlem alınmıyor denetim yok. Çevre katliamı vatandaşların tepkisine neden oluyor.

İşte o yaşanan çevre felaketini gözler önüne seren görüntü.

Buca’da çevre katliamı BUCA'DA ÇEVRE KATLİAMI

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