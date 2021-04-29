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Son dakika: Feci kaza! Otomobil şarampole uçtu

Son dakika yaşam haberleri... ’un ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.04.2021 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021
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Son dakika: Feci kaza! Otomobil şarampole uçtu

Edinilen bilgilere göre, kaza - karayolunun 27. kilometresinde meydana geldi.

'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Cuma M. (51) yönetimindeki 06 MIM 62 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole uçtu.

Kaya parçasına çarparak durabilen araçtaki sürücü ile yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralı sürücü Cuma M. kaza yerine çağrılan ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne, H.M. ve G.M. ise Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan H.M. ve G.M., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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