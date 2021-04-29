26 yaşındaki genç doktor son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya'nın Emet ilçesi Aydıncık köyü nüfusuna kayıtlı genç doktor Süleyman Törehan Tarık şehir mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Bölümünü derece ile bitirerek 2020 yılı Mayıs ayında Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesine hekim olarak atanan ve pandemi servisinde 3 ay görev yapan genç doktorun 3 ay önce yapılan muayenede kan değerlerinde sorun olduğu ve bağışıklık sistemiyle ilgili bir rahatsızlık olan hemofagositik lenfohistiyositoz sebebiyle ciğerlerinde problemler oluştuğu anlaşıldı.

Görev yaptığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakımında tedavi gören genç doktor, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.