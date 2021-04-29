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Kuzugöbeği mantarı çiftçinin yüzünü güldürdü! Kilosu 200 liradan alıcı buluyor!

'da, ormanlık alanlarda yetişen '' mantarı, kilosu 200 liradan alıcı buluyor. Çiftçiler, topladıkları mantarları hem aileleriyle tüketiyor hem de satarak geçimini sağlıyor. Kuzugöbeği mantarı toplayan , "Bu sene kuzugöbeği mantarı bayağı popüler oldu. Kilosu 150 ila 200 lirayı buluyor. Kendi ihtiyacım için topladım. İhtiyacım fazlasını topladığım zaman da ticari amaçlı satıyorum." dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.04.2021 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021
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Kuzugöbeği mantarı çiftçinin yüzünü güldürdü! Kilosu 200 liradan alıcı buluyor!

Yuntdağı bölgesinde ormanlık alanlarda yetişen kuzugöbeği mantarının fiyatı, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların yüzünü güldürdü.

Kuzugöbeği mantarı çiftçinin yüzünü güldürdü! Kilosu 200 liradan alıcı buluyor!

Çiftçiler, bahar aylarında yetişen, şimdilerde kilosu 200 liradan alıcı bulan kuzugöbeği mantarını toplamak için sabah erken saatlerden itibaren ormanlık alanın yolunu tutuyor.

Kuzugöbeği mantarı çiftçinin yüzünü güldürdü! Kilosu 200 liradan alıcı buluyor!

Çiftçiler topladıkları mantarı hem aileleriyle birlikte tüketiyor hem de satarak geçimini sağlıyor.

Kuzugöbeği mantarı çiftçinin yüzünü güldürdü! Kilosu 200 liradan alıcı buluyor!

Kuzugöbeği mantarı toplayan çiftçilerden Kenan Gürsoy (65), "Bu sene çok az topladığım için kendime ayırdım" diye konuştu.

Kuzugöbeği mantarı çiftçinin yüzünü güldürdü! Kilosu 200 liradan alıcı buluyor!

Bir diğer çiftçi Ali Alataş ise, "Havalar güzel olunca kuzugöbeği mantarı toplamaya çıktım. Bu sene kuzugöbeği mantarı baya popüler oldu.

Kuzugöbeği mantarı çiftçinin yüzünü güldürdü! Kilosu 200 liradan alıcı buluyor!

Kilosu 150 ila 200 lirayı buluyor. Kendi ihtiyacım için topladım. İhtiyacım fazlasını topladığım zaman da ticari amaçlı satıyorum.

Kuzugöbeği mantarı çiftçinin yüzünü güldürdü! Kilosu 200 liradan alıcı buluyor!

Gerçi ticari amaç da denmez ama bir nevi yevmiyemizi çıkarıyoruz. Mantar topladığımı bilen eş, dosttan da sipariş alıyoruz.

Kuzugöbeği mantarı çiftçinin yüzünü güldürdü! Kilosu 200 liradan alıcı buluyor!

Fiyatı da oldukça iyi" diye konuştu.

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