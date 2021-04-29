'Arsa Avcısı' operasyonunda yeni gelişme! "10 Adımda Nasıl Dolandırıldı?" şeklinde şema çıkarıldı

ÖNCE DOLANDIRILDI SONRA DOLANDIRICI OLMAYA KARAR VERDİ

Örgüt üyeleri arasında kamu arazisi satın almak isteyen Gökhan Y.'nin ise aracılar vasıtasıyla Atakan Avcı ile tanıştığı daha sonra Atakan Avcı'ya 7 milyon lirasını kaptıran Gökhan Y.'nin şirketindeki çalışanları ile birlikte Atakan Avcı'nın örgütüne dahil olarak dolandırıcılık işi yapmaya başladığı ortaay çıktı.

SUÇ ÖRGÜTÜNDEN ÇIKIŞ YOK

Suç örgütü lideri Atakan Avcı, gasp, yaralama, tehdit, şantaj gibi suç kaydı bulunan kişilerden oluşan ayrı bir ekip oluşturduğu zanlıların Avcı'dan aldıkları talimatlarla, suç örgütünden ayrılarak bu işleri yapmak istemeyen diğer üyeleri tehdit edip darp ettikleri de soruşturma dosyasına girdi.

VİCDANLI DOLANDIRICI

Suç örgütü yöneticilerinden Avukat Hasan Y., dolandırdığı mağdur tarafından parasını istemesi üzerine ilginç diyaloglar ortaya çıktı. Hasan Y. mağdura 'Birkaç güne başkasını dolandıracağım senin paranı veririm' derken mağdurlardan birinin gece vakti ulaştığı Hasan Y.'ye, 'ekmek alacak param bile kalmadı' demesi üzerine Hasan Y. vicdanı el vermeyerek gece saat 03.00'da ATM'ye giderek 300 lira para transfer ettiği belirlendi.