'Arsa Avcısı' operasyonunda yeni gelişme! "10 Adımda Nasıl Dolandırıldı?" şeklinde şema çıkarıldı
Kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle ağlarına düşürdükleri mağdurları tam 300 milyon lira dolandıran 'Arsa Avcısı' adı verilen suç örgütü hakkındaki yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına göre, aracı kişi ile tanışan mağdurun güvenini kazanan örgüt, mağduru lüks araçlarla avukatlık ofisine getiriyor. Anlaşma sağlanması ile birlikte mağdur, hazine hesabına ya da klon şirket hesabına para yatırdıktan sonra sahte Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış SMS mağdurun cep telefonuna gönderiliyor.
Avukat, polis, uzman çavuş ve mühendis dahil 110 kişinin gözaltına alındığı suç örgütü lideri Atakan Avcı'nın asıl mesleğinin tapu memuru olduğu ortaya çıktı.
Kamu arazisi satın almak için Atakan Avcı'ya 7 milyon lira kaptıran Gökhan Y.'nin dolandırıcılıkta iyi para olduğunu görmesi üzerine şirketindeki çalışanları ile birlikte suç örgütüne katılarak dolandırıcılık yapmaya başladığı ortaya çıktı.
Örgüt üyelerinden kamu kurumunda temizlik görevlisi olarak çalışan Hasan A.'nın ise bir yılda iş adamına dönüştüğü belirlerdi. Lüks araçlara binmeye başlayan Hasan A. kardeşine dükkan satın alırken kendisi de villada yaşamaya başladı.
Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik geçen hafta 14 ilde eş zamanlı 'Arsa Avcısı' operasyonu düzenledi. Yapılan baskında suç örgütünün lideri tapu memuru Atakan Avcı ve yöneticiler Hasan Y., Turhan B., Gökhan Y. ile içlerinde 5 tapu memuru, 4 avukat, 2 polis memuru, 1 uzman çavuş ve 1 mühendisinde bulunduğu 110 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 52 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan 20'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, zanlılardan 29'u adli kontrolle 32 kişi ise serbest bırakıldı.
10 ADIMDA DOLANDIRICILIK
Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütünü lideri Atakan Avcı'nın soyadından aldıkları 'Arsa Avcısı' operasyonuna 2 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından çalışmalarını tamamladı. Ekipler, suç örgütünün ağlarına düşürdükleri kişileri '10 Adımda Nasıl Dolandırıldı' ayrıntılı şekilde şema çıkardı.
Şemada sırasıyla suç örgütünün izlediği yol da detaylandırıldı. Soruşturma dosyasına göre, aracı kişi ile tanışan mağdurun güvenini kazanan örgüt, mağduru lüks araçlarla avukatlık ofisine getiriyor. Anlaşma sağlanması ile birlikte mağdur, hazine hesabına ya da klon şirket hesabına para yatırdıktan sonra sahte Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış SMS mağdurun cep telefonuna gönderiliyor.
Şebeke tarafından hazırlanmış sözleşmeye imza attırılan arsa alıcıları, daha sonra kendi adlarına düzenlenmiş sözleşmeyi görünce suç örgütüne aracı oldukları için para ödüyor. Son adımda ise dolandırıcılar mağduru tapu müdürlüğüne çağırıp tapu görevlisi rolüne girerek sahte tapuyu arsa alıcısına veriyor.
TAPU MEMURLUĞUNDAN SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERLİĞİNE
Suç örgütü lideri Atakan Avcı'nın asıl mesleği tapu memuru olduğu ortaya çıkarken başka suçtan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Suç örgütü liderinin dolandırıcılıktan kazandığı milyonlarla lüks yaşam sürdüğü, çok sayıda gayrimenkullerinin olduğu, açtığı galeride lüks araçların satışı gerçekleştiği belirtildi.
ÖNCE DOLANDIRILDI SONRA DOLANDIRICI OLMAYA KARAR VERDİ
Örgüt üyeleri arasında kamu arazisi satın almak isteyen Gökhan Y.'nin ise aracılar vasıtasıyla Atakan Avcı ile tanıştığı daha sonra Atakan Avcı'ya 7 milyon lirasını kaptıran Gökhan Y.'nin şirketindeki çalışanları ile birlikte Atakan Avcı'nın örgütüne dahil olarak dolandırıcılık işi yapmaya başladığı ortaay çıktı.
SUÇ ÖRGÜTÜNDEN ÇIKIŞ YOK
Suç örgütü lideri Atakan Avcı, gasp, yaralama, tehdit, şantaj gibi suç kaydı bulunan kişilerden oluşan ayrı bir ekip oluşturduğu zanlıların Avcı'dan aldıkları talimatlarla, suç örgütünden ayrılarak bu işleri yapmak istemeyen diğer üyeleri tehdit edip darp ettikleri de soruşturma dosyasına girdi.
VİCDANLI DOLANDIRICI
Suç örgütü yöneticilerinden Avukat Hasan Y., dolandırdığı mağdur tarafından parasını istemesi üzerine ilginç diyaloglar ortaya çıktı. Hasan Y. mağdura 'Birkaç güne başkasını dolandıracağım senin paranı veririm' derken mağdurlardan birinin gece vakti ulaştığı Hasan Y.'ye, 'ekmek alacak param bile kalmadı' demesi üzerine Hasan Y. vicdanı el vermeyerek gece saat 03.00'da ATM'ye giderek 300 lira para transfer ettiği belirlendi.
TEMİZLİK GÖREVLİSİNDEN İŞ ADAMLIĞINA
Örgüt üyelerinden kamu kurumunda temizlik görevlisi olarak çalışan Hasan A.'nın ise bir yılda iş adamına dönüştüğü belirlerdi. Lüks araçlara binmeye başlayan Hasan A. kardeşine dükkan satın alırken kendisi de villada yaşamaya başladı. Kendini iş adamı gösteren Hasan A.'nın ruhsatlı silah başvurusu da yaptığı belirlendi.
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