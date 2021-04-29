Son dakika | Korkutan rapor! İçme suyunda çıktı!

KOLERA ARTACAK

Siyanobakterilerin artışıyla da göz, kulak hastalıkları, "eptospirosis" denen bir cilt hastalığının çok arttığının belirlendiğini belirten Yetiş, iklim değişikliği ve sulardaki sıcaklık artışıyla birlikte 2050 yılı projeksiyonuna göre "vibria kolera" hastalığının artacağı tespitinin yapıldığını bildirdi.

KENDİLERİ MİKRO, ZARARI MAKRO

Milliyet'in haberine göre; Avrupa'da bu yönde bilimsel bir çalışma yapıldığını, sıcaklığın ve yağışın artışıyla bu tür kirleticilerin sulara karışımının daha da arttığının belirlendiğini anlatan Yetiş, "Mikro kirleticilerden olan endokrin bozucu kimyasallar, ilaçlar ya da kişisel bakım ürünlerinin insan sağlığını olumsuz etkilediği, sağlık harcamaları ve iş görmezlik kayıpları yılda 157 milyar euro olarak hesaplanmış. Bu AB gayri safi millî hasılasının yüzde 1,23'ü. Dolayısıyla kendileri mikro ama yol açtıkları makro" dedi.