İstanbul'da sahte kimlikle dolaşan ve aranması olan kişi ahırda silahla öldürülmüş olarak bulundu

Komşularına kendisini "Mesut" olarak tanıtan Sertaç Y. köyün dışına çıktığında ise abisinin kimliğini kullanarak isminin "Serhat" olduğunu söyledi. Sertaç Y.'nin yanında çoban olarak çalışan ve hayvanlar ile ilgilenen Şakir K. ile patronu Sertaç Y. arasında son zamanlarda problemler yaşanmaya başladı.