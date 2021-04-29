Ayağına serum bağlatıp ameliyata devam eden doktor Oğuz Basut: Benim sorumluluğumdaydı, bırakamazdım





Prof. Dr. Oğuz Basut, amacının özellikle pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının yaşadığı yorgunluğa dikkat çekmek olduğunu vurguladı. Ameliyatı ve yaşadıklarını SABAH'a anlatan Basut şunları söyledi:



"Çarşamba günü besin zehirlenmesi geçirdim ve aşırı derecede sıvı kaybettim. Tansiyonum düştü ve bunun üzerine de kendime serum taktırdım aynı günün akşamına da toparladım. Perşembe günü sabahtan planlı programlı ameliyatlarımız vardı. Sabah kendimi iyi hissettiğim için de ameliyata başladım. Ameliyat genç bir kızın tükürük bezi tümörü ameliyatıydı. Aşağı yukarı iki buçuk üç saat sürecek bir ameliyattı. Ama ameliyata başladıktan bir yarım saat kadar sonra, soğuk soğuk terlemeye başladım ve bu şekilde ameliyata devam edemeyeceğimi fark ettim. Aklıma o anda ayağımdan bir serum taktırmak geldi ve içerideki arkadaşlara söyledim serumu taktılar. Beş dakika sonra tansiyonum biraz daha normale çıkmaya başladı. Emin olun benim yerimde hangi hekim olsa aynı şeyi yapardı.