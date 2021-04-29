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Eskişehir'de tedbirlerin hiçe sayıldığı park şeritlerle kapatıldı! Kalabalık grupların bir araya geldiği alana giriş yasaklandı

’in Eti Caddesi üzerinde bulunan bir park, kalabalık grupların bir araya gelerek yoğunluk oluşturması ve korona virüs tedbirlerinin hiçe sayılması nedeniyle şeritlerle kapatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.04.2021
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Eskişehir'de tedbirlerin hiçe sayıldığı park şeritlerle kapatıldı! Kalabalık grupların bir araya geldiği alana giriş yasaklandı

Yenibağlar Mahallesi'nde bulunan ve vatandaşlar tarafından "Eti Park" olarak bilinen alanda, gün içerisinde dikkat çeken yoğunluklar oluşuyordu. Sosyal mesafe ve korona virüs tedbirlerinin unutulduğu parkta, polis ve zabıta ekiplerinin anonslarla yaptığı uyarılar dikkate alınmıyordu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, her gün onlarca kişinin vakit geçirdiği park şeritlerle kapatıldı. Park içerisinde bulunan oturma bankları ve ahşap kamelyalar da ayrıca kapatılarak vatandaşların oturmasının önüne geçildi.

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