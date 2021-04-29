Tam kapanmaya saatler kaldı! Çiftçiler muafiyet için Tarım ve Orman Müdürlüğü şubelerine akın etti
Türkiye’de bu akşam saat 19.00 itibarıyla tam kapanma dönemi başlıyor. Tam kapanmada üretim, sağlık, gıda, medya gibi alanda çalışanlar dışında herkes evinde kalacak. Çiftçiler de muafiyetten belgelendirme şartı ile yararlanacak. Kısıtlamadan muaf olmak isteyen çiftçiler akın akın Tarım ve Orman Müdürlüğü şubelerine gitti.
Aydın Kuşadası'nda, 17 günlük tam kapanma öncesi çiftçiler, izin belgesi almak için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde yoğunluk oluşturdu.
Giriş kuyruğundaki bazı kişilerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.
Türkiye genelinde, koronavirüse yönelik önlemler kapsamında, 29 Nisan- 17 Mayıs'ta uygulanacak tam kapanmada çiftçilerin muaf olacağının açıklanması üzerine Kuşadası'ndaki çiftçiler, bugün de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne akın etti.
'Çiftçi Kayıt Sistemi' belgesi alarak, kısıtlama süresince tarımsal faaliyetlerini sürdürmek isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren Kemal Arıkan Caddesi'ndeki müdürlük binası önünde yoğunluk oluşturdu.
Başvurularını yapan çiftçilere, izin belgeleri bina dışında verildi. Giriş kuyruğundaki bazı kişilerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlendi.
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