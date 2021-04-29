Tam kapanmaya saatler kaldı! Çiftçiler muafiyet için Tarım ve Orman Müdürlüğü şubelerine akın etti





Türkiye genelinde, koronavirüse yönelik önlemler kapsamında, 29 Nisan- 17 Mayıs'ta uygulanacak tam kapanmada çiftçilerin muaf olacağının açıklanması üzerine Kuşadası'ndaki çiftçiler, bugün de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne akın etti.