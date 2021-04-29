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Tam kapanmaya saatler kaldı! Çiftçiler muafiyet için Tarım ve Orman Müdürlüğü şubelerine akın etti

’de bu akşam saat 19.00 itibarıyla tam kapanma dönemi başlıyor. Tam kapanmada üretim, sağlık, gıda, medya gibi alanda çalışanlar dışında herkes evinde kalacak. Çiftçiler de muafiyetten belgelendirme şartı ile yararlanacak. Kısıtlamadan muaf olmak isteyen çiftçiler akın akın şubelerine gitti.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 29.04.2021 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021
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Tam kapanmaya saatler kaldı! Çiftçiler muafiyet için Tarım ve Orman Müdürlüğü şubelerine akın etti

'nda, 17 günlük tam kapanma öncesi çiftçiler, izin belgesi almak için İlçe önünde yoğunluk oluşturdu.

Giriş kuyruğundaki bazı kişilerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.



genelinde, koronavirüse yönelik önlemler kapsamında, 29 Nisan- 17 Mayıs'ta uygulanacak tam kapanmada çiftçilerin muaf olacağının açıklanması üzerine 'ndaki çiftçiler, bugün de 'ne akın etti.

'' belgesi alarak, kısıtlama süresince tarımsal faaliyetlerini sürdürmek isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren 'ndeki müdürlük binası önünde yoğunluk oluşturdu.

Başvurularını yapan çiftçilere, izin belgeleri bina dışında verildi. Giriş kuyruğundaki bazı kişilerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlendi.

Çiftçiler tam kapanmada muaf mı? ÇİFTÇİLER TAM KAPANMADA MUAF MI?

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