Sürekli araba isteyen arkadaşlarına kızıp otomobili sattı 220 bin liraya traktör satın aldı

"BURADA PARK HALİNDE DURURKEN BİLE FOTOĞRAFINI ÇEKİYORLAR"

Trafikte traktörüyle çok dikkat çektiğini ifade eden Alak, "Çok dikkat çekiyor. Birçok kişi de durduruyor, kendi traktörü gibi fotoğraf çekilip hikayesine atanlar oluyor. Burada park halinde dururken bile fotoğrafını çekiyorlar. Çok ilgi gören bir traktörüm oldu. İnşallah Allah bütün çiftçilerimize de gönlüne göre bir traktör verir" ifadelerini kullandı.