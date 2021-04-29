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Antalya’da su dolu çukura düşen 4 yaşındaki Arif Emir'den kahreden haber

'nde ailesi serada çalışırken, evlerinin önündeki su dolu çukura düşen 4 yaşındaki Oruç  boğuldu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 29.04.2021 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021
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Antalya’da su dolu çukura düşen 4 yaşındaki Arif Emir'den kahreden haber

'nde seracılık yapan (32) ve (30) çifti, dün akşam saatlerinde çalışırken, çocukları de evlerinin önünde oynamaya başladı. Bir süre sonra küçük Arif Emir ortadan kayboldu.

Durumu fark eden Oruç çifti, evin çevresini kontrol etti, ancak çocuklarına ulaşamadı. Bahçedeki su dolu çukura bakan çift, Arif Emir'in suda hareketsiz yattığını gördü. Oruç çiftinin çığlıklarını duyan komşuları yardıma koştu.

Sudan çıkarılan, ancak yaşam belirtisi göstermeyen Arif Emir için sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekipleri Arif Emir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Oruç çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Arif Emir'in cenazesi işlemleri için morga konuldu. Yapılan incelemede Arif Emir'in zeminine plastik örtü serilip içine su doldurulan çukura düştüğü, plastik örtü nedeniyle zemini kayganlaşan çukurdan çıkamadığı ve boyunu aşmayan suda boğulduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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