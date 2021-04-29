Antalya’da su dolu çukura düşen 4 yaşındaki Arif Emir'den kahreden haber

Oruç çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Arif Emir'in cenazesi işlemleri için morga konuldu. Yapılan incelemede Arif Emir'in zeminine plastik örtü serilip içine su doldurulan çukura düştüğü, plastik örtü nedeniyle zemini kayganlaşan çukurdan çıkamadığı ve boyunu aşmayan suda boğulduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN