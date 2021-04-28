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Yenikapı-Kirazlı metrosu doldu taştı! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

'da Kirazlı/Bağcılar- metro hattında arıza yaşandı. Arızanın giderilmesinin ardından yapılan seferlerde ise trenler dolup taştı, sosyal mesafe unutuldu. İstasyon ve metro vagonları hınca hınç doldu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
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Yenikapı-Kirazlı metrosu doldu taştı! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

'da Kirazlı/Bağcılar- metro hattında yaşanan arıza yoğunluğa neden oldu.

M1B metro hattında saat 7.30 sıralarında elektronik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler bir süre aksadı.

Seferlerin yapılamadığı anlarda Bağcılar metro istasyonundaki kalabalık da git gide arttı.

Yaklaşık 20 dakika sonra seferler gecikmeli olarak yapılmaya başlandı ancak istasyon ve metro vagonları hınca hınç doldu.

Sosyal mesafenin unutulduğu o anlar kameralara yansıdı.

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