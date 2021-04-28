Ramazan gününde 75 yıllık caminin vaaz hoparlörleri çalındı

Mübarek Ramazan ayı içerisinde camiden yapılan hırsızlığın mahalleliyi çok üzdüğünü belirtti. Jandarma ekipleri yaptığı çalışmalar doğrultusunda hırsızlık olayı ile ilgili şüphelilerin yakalanması için arama çalışması başlattı. Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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