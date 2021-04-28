Hazırlıklar tamamlandı! İşte Taksim Camii'nin açılış tarihi

MİHRAP, MİNBER VE VAAZ KÜRSÜSÜ TAMAMLANDI

Mihrap, minber ve vaaz kürsüsünün yapımı da tamamlandı. Cami için 8,5 metre yüksekliğinde mihrap tasarlandı. Mihrabın yüzeyine Esma'ül Hüsna, mihrabın ortasında Kelime-i Tevhid yazıldı. Alt bölümüne ise Cin Süresi'nin 18. ayetinin "Şüphesiz, mescitler yalnız Allah'ındır. Allah ile beraber hiçbir kimseye yalvarmayınız." şeklindeki Türkçe meali yazıldı.