Hazırlıklar tamamlandı! İşte Taksim Camii'nin açılış tarihi
Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve Ramazan ayının son cuma günü olan 7 Mayıs'ta ibadete açılacak camide son hazırlıklar yapılıyor. Hat levhalarının asıldığı camiye, Manisa'da özel dokunan deve tüyü rengi halılar serildi. Caminin 12 metre çapında, yaklaşık 20 metre boyundaki 60 ışıklı avizesi de monte edildi. Çelikten yapılan 7 metre boyunda, 3 metre 10 santimetre enindeki ana kapı caminin girişine takıldı.
Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan ve temeli 17 Şubat 2017'de atılan caminin yapımında sona gelindi.
İçerisinde otopark, konferans ve sergi salonlarının da yer aldığı, 2 bin 250 kişinin aynı anda namaz kılabileceği camideki çalışmalar Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılıyor.
2 bin 482 metrekare arsa alanına, yaklaşık 16 bin 500 metrekare de inşaat alanına sahip caminin içerisindeki boyama işlemleri tamamlanırken, namaz alanındaki ahşap duvar kaplamaları ile camlara korkuluklar takıldı.
Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan tarafından hazırlanan hat yazılarının takılıp boyama işlerinin tamamlandığı caminin ana mekan kubbe göbek yazısında Fatiha Suresi, ana mekan kubbe kasnağında Al‐i İmran Suresi, ana mekan orta kuşak yazısında Bakara Suresi'nin 285 ve 286. ayetleri ile Haşr Suresi'nin 20-24. ayetleri yer alıyor.
Caminin giriş kubbesi göbek yazısında İhlas Suresi, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi ve sonraki ayet, ana kapı üstü yazısında Nisa Suresi'nin 103. ayetinin son kısmı ve İstiklal girişi kapı üstüne ise Ra'd Suresi'nin 24. ayeti yazıldı.
İç alanına asılan 6 hat levhada Allah, Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali isimlerinin yer aldığı camiye, Manisa'da özel dokunan deve tüyü rengi halılar serildi.
MİHRAP, MİNBER VE VAAZ KÜRSÜSÜ TAMAMLANDI
Mihrap, minber ve vaaz kürsüsünün yapımı da tamamlandı. Cami için 8,5 metre yüksekliğinde mihrap tasarlandı. Mihrabın yüzeyine Esma'ül Hüsna, mihrabın ortasında Kelime-i Tevhid yazıldı. Alt bölümüne ise Cin Süresi'nin 18. ayetinin "Şüphesiz, mescitler yalnız Allah'ındır. Allah ile beraber hiçbir kimseye yalvarmayınız." şeklindeki Türkçe meali yazıldı.
Camiye, 12 metre çapında, yaklaşık 20 metre boyundaki 60 ışıklı avize de takıldı. Avizenin elektrik testleri de yapıldı.
Caminin içerisindeki kapıların montajı da tamamlanırken 7 metre boyunda, 3 metre 10 santimetre enindeki ana çelik kapı girişe takıldı.
Bodrum katlardaki taş ve ahşap kaplama işlerinde sona gelinen caminin elektrik ve mekanik testleri tamamlandı.
Camide bir yanda temizlik çalışmaları devam ederken bir yandan da çevresindeki peyzaj düzenlemeleri yapılıyor.
Son rötuşların yapıldığı cami, ramazanın son cuma günü 7 Mayıs'ta ibadete açılacak.
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