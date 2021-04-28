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Uğur Şahin'den Hindistan varyantı açıklaması: Aşımız mutasyona karşı etkili olacak

Mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili Prof. Dr. son dönemde binlerce kişinin hayatına mal olan varyantı hakkında konuştu. Uğur Şahin, geliştirdikleri aşının bu varyanta karşı etkili olacağından emin olduğunu söyledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
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Uğur Şahin'den Hindistan varyantı açıklaması: Aşımız mutasyona karşı etkili olacak

Koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'in üst yöneticisi olan Prof. Dr. , küresel çapta panik yaratan koronavirüsün varyantı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AFP'nin geçtiği son dakika gelişmesine göre, BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin, firmasının ile ortaklaşa geliştirdiği aşının koronavirüsün Hindistan varyantına karşı etkili olduğuna olan güvenini dile getirdi.

Şahin konu ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Hala Kovid-19'un Hindistan varyantını test ediyoruz, ancak bu varyantta daha önce test ettiğimiz ve aşımızın başarı gösterdiği mutasyonlar var, bu yüzden kendime güveniyorum."

Hindistan'da, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Son dönemde bu varyantın da etkisiyle ülkedeki vaka sayıları rekor üzerine rekor kırmış, bugün açıklanan veriler sonrasu ülkedeki ölü sayısı 200 bini geçmişti.

HÜKÜMET YENİ BİR KAPANMADAN YANA DEĞİL

Öte yandan Başbakan , ekonomik toparlanmaya zarar vereceği endişesiyle vaka artışını önlemek için ülke genelinde yeni bir kapanmaya gidilmesine sıcak bakmıyor.

Vakaların yoğun olduğu eyaleti ile başkent ve çevresinde kısmi sokağa çıkma yasakları uygulanırken ülke çapında bir yasak henüz ufukta görünmüyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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