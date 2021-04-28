İstanbul'da tam kapanma göçü başladı: Saat 13.00'te yüzde 74

Şu anda İstanbul'un dışına giden yollar değil, İstanbul'daki merkezdeki yollar da yoğun. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik Esenyurt'tan başlıyor. TEM otoyolu Mahmutbey gişelerinde ise her iki istikamette de yoğunluk var. Anadolu Yakası'nda da durum farklı değil. E-5'te Kartal - Göztepe ve TEM Ataşehir istikameti yoğun durumda.