İstanbul'da tam kapanma göçü başladı: Saat 13.00'te yüzde 74
Başkan Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü yapılan Kabine toplantısı sonrası Türkiye’de tam kapanma döneminin başlayacağını duyurdu. Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak olan yeni dönem öncesi İstanbul’da hareketlilik yaşanıyor. İstanbul'da öğle saatleri olmasına rağmen trafiği yoğunluğu yaşanıyor. 'Tam kapanma' kararının ardından İstanbul dışına çıkmak isteyenlerin etkisiyle trafik yoğunluğu 13.00 sıralarında yüzde 74'ü buldu. Tam kapanmaya bir gün kala İstanbul’daki otogarda yoğunluk artarak devam ediyor. Biletler tamamen satılınca firmalar ek sefer koymaya başladı. Türkiye’nin önemli geçiş noktalarından olan Bolu Dağı’nı kullanarak memleketlerine giden vatandaşlar da araç yoğunluğuyla karşı karşıya kaldı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan 'tam kapanma' kararının ardından İstanbul'da il dışına çıkmak isteyenlerin etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 74 OLDU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mobil uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 13.00 sıralarında yüzde 74 olarak ölçüldü.
Şu anda İstanbul'un dışına giden yollar değil, İstanbul'daki merkezdeki yollar da yoğun. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik Esenyurt'tan başlıyor. TEM otoyolu Mahmutbey gişelerinde ise her iki istikamette de yoğunluk var. Anadolu Yakası'nda da durum farklı değil. E-5'te Kartal - Göztepe ve TEM Ataşehir istikameti yoğun durumda.
TAM KAPANMA AKINI: EK SEFERLER KONULDU
Tam kapanmaya bir gün kala İstanbul'daki otogarda yoğunluk artarak devam ediyor. Biletler tamamen satılınca firmalar ek sefer koymaya başladı. Öte yandan Bodrum'da da görüntüler benzer... İlçede trafik durma noktasına geldi.
BOLU DAĞI'NDA ARAÇ YOĞUNLUĞU
Yarın başlayacak yasak öncesi çok sayıda sürücü Türkiye'nin önemli geçiş noktalarından olan Bolu Dağı'nı kullanarak memleketlerine doğru yola çıktı. Yolun Ankara yönünde ulaşımda yoğunluk yaşandı. İstanbul istikameti ise boş kaldı. Yoğunluk nedeniyle trafikte olumsuzluk yaşanmazken, akşam saatlerinde araç yoğunluğunun artması bekleniyor.
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