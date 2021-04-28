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İstanbul'da tam kapanma göçü başladı: Saat 13.00'te yüzde 74

Başkan pazartesi günü yapılan Kabine toplantısı sonrası ’de tam kapanma döneminin başlayacağını duyurdu. Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak olan yeni dönem öncesi ’da hareketlilik yaşanıyor.  İstanbul'da öğle saatleri olmasına rağmen trafiği yoğunluğu yaşanıyor. 'Tam kapanma' kararının ardından İstanbul dışına çıkmak isteyenlerin etkisiyle trafik yoğunluğu 13.00 sıralarında yüzde 74'ü buldu. Tam kapanmaya bir gün kala İstanbul’daki otogarda yoğunluk artarak devam ediyor. Biletler tamamen satılınca firmalar ek sefer koymaya başladı. Türkiye’nin önemli geçiş noktalarından olan ’nı kullanarak memleketlerine giden vatandaşlar da araç yoğunluğuyla karşı karşıya kaldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
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İstanbul'da tam kapanma göçü başladı: Saat 13.00'te yüzde 74

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan 'tam kapanma' kararının ardından 'da il dışına çıkmak isteyenlerin etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 74 OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mobil uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 13.00 sıralarında yüzde 74 olarak ölçüldü.

ARA SOKAKLARDA BİLE TRAFİK VAR

İstanbul'un çıkış güzergahında büyük bir araç kuyruğu oluştu. ve yakasında otomobiller kontak kapattı. İstanbul'da normalde öğle saatlerinde yüzde 30 - 40 civarında olurdu. Ancak şu an saat 13.00 itibariyle yüzde 74'e çıkmış durumda.

Şu anda İstanbul'un dışına giden yollar değil, İstanbul'daki merkezdeki yollar da yoğun. 'nde trafik 'tan başlıyor. TEM otoyolu gişelerinde ise her iki istikamette de yoğunluk var. 'nda da durum farklı değil. E-5'te - ve TEM Ataşehir istikameti yoğun durumda.

TAM KAPANMA AKINI: EK SEFERLER KONULDU

Tam kapanmaya bir gün kala İstanbul'daki otogarda yoğunluk artarak devam ediyor. Biletler tamamen satılınca firmalar ek sefer koymaya başladı. Öte yandan 'da da görüntüler benzer... İlçede trafik durma noktasına geldi.

'nin önemli geçiş noktalarından olan 'nı kullanarak memleketlerine giden vatandaşlar da araç yoğunluğuyla karşı karşıya kaldı.

BOLU DAĞI'NDA ARAÇ YOĞUNLUĞU

Yarın başlayacak yasak öncesi çok sayıda sürücü Türkiye'nin önemli geçiş noktalarından olan Bolu Dağı'nı kullanarak memleketlerine doğru yola çıktı. Yolun yönünde ulaşımda yoğunluk yaşandı. İstanbul istikameti ise boş kaldı. Yoğunluk nedeniyle trafikte olumsuzluk yaşanmazken, akşam saatlerinde araç yoğunluğunun artması bekleniyor.

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