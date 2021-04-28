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Ağrı’da polis olan Mesut Doğan tartıştığı meslektaşı Esra Çelik’i polisler tutanak tutarken vurmuş

Ağrı'da, polis memuru meslektaşı Esra Çelik ile kaldıkları pansiyonda tartıştı. Tartışma büyünce olay yerine güvenlik güçleri geldi. Polis bu sırada olayla ilgili tutanak tutarken Mesut Doğan Esra Çelik’i vurdu.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
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Ağrı’da polis olan Mesut Doğan tartıştığı meslektaşı Esra Çelik’i polisler tutanak tutarken vurmuş

Ağrı'da yaşanan olay, dün saat 22.00 sıralarında 'ndeki pansiyonda meydana geldi. Ağrı'da 'nde görevli polis memuru , meslektaşı Esra Çelik ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine yükselen sesleri duyan pansiyonda kalanlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine pansiyona polisler geldi.

Polislerin 'Şikayet yoktur' tutanağı tuttuğu sırada . belindeki tabancasını Esra Çelik'e doğru ateşlemeye başladı. Aldığı kurşunlar nedeniyle 26 yaşındaki talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Esra Çelik'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morguna kaldırıldı.

Çelik'in sabah saatlerinde hastane morgundan alınan cenazesi karayolu ile memleketi 'a gönderildi.

Adliyeye çıkarılan Mesut Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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