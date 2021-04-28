Türk pasaportuna saygısızlık yapan 2 genç yakalandı! Yurt dışı yasağı verildi

VATANINI MİLLETİNİ SEVEN İNSANLARIZ

Burada savcılığa ifade veren şüpheli K.Ö.'nün "Bu paylaşımı korona döneminde yurtdışı seyahati yasak olduğu için mizah amaçlı paylaştık. Kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu ve Türk Bayrağı'nı aşağılama, küçümseme, değersizleştirme gibi bir amacımız yoktu.