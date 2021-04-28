İstanbul'da bariyere çarpan otomobil yan yattı: 1 yaralı

Denizköşkler Mahallesi'ndeki bağlantı yolundan Küçükçekmece istikametine giden 34 ANA 787 plakalı otomobil, adı açıklanmayan sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki bariyere çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İçinde 4 kişi bulunan otomobil, çarpmanın etkisiyle yan yattı. Kazada, Suriyeli Mohammed İhsan Al Sraeh, yaralandı. Sürücü ile diğer 2 kişi ise yara almadı. Yaralı İhsan Al Sraeh, Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.