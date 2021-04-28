28 Nisan 2021, Çarşamba
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Şanlıurfa'da iki kardeş sulama kanalında boğuldu

'da öğle saatlerinde 'nde sulama kanalına düşen (8) ile onu kurtarmaya çalışan ağabeyi (12) boğuldu.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 28.04.2021
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Şanlıurfa'da iki kardeş sulama kanalında boğuldu

Evlerinin yakınından geçen sulama kanalı kenarında oynayan Ahmet Aslan, ayağının kayması sonucu kanala düştü. Olayı gören abi Mehmet Emin Aslan, kardeşini kurtarmak için kanala atladı. Akıntıya kapılan iki kardeş, bir süre sonra gözden kayboldu.

SORUŞTURMA YAPILIYOR

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen su altı kurtarma polis ekibi, yaptığı aramada iki kardeşin cansız bedenlerine ulaştı. Sudan çıkarılan Aslan kardeşlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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