28 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri Son dakika: Çin'de sürücüsüz drone taksi 2 yolcusuyla uçtu

Son dakika: Çin'de sürücüsüz drone taksi 2 yolcusuyla uçtu

Son dakika haberi... Dördüncü Dijital Zirvesi’nde Çinli bir şirket tarafından üretilen sürücüsüz drone taksi 2 yolcusuyla uçuş gerçekleştirdi. İşte o anlar...

TEKNOLOJİ İHA
Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
ABONE OL
Son dakika: Çin'de sürücüsüz drone taksi 2 yolcusuyla uçtu

'in Fujian eyaletinin başkenti 'da dördüncüsü gerçekleştirilen 'nde, sürücüsüz drone taksiler tanıtıldı.

İnsan taşınabilen mega drone'lar üreten Çinli firması tarafından geliştirilen otonom hava aracı, iki yolcusuyla uçuş gerçekleştirdi.



Yolcuların varış noktasına gitme talimatı vermek için sadece bir düğmeye basmalarının yeterli olduğu drone taksiler, yer kontrol merkezi ile iletişim için 4G ve 5G teknolojilerini kullanıyor.

Drone taksiler güvenli ve çevre dostu olması ile öne çıkıyor.

Drone taksi yolcularıyla uçtu DRONE TAKSİ YOLCULARIYLA UÇTU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA