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İstanbul'da hafriyat kamyonu 4 araca ve elektrik direğine çarptı! Büyük panik yaşandı

'ta dün 18.00 sıralarında 'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, 4 araca ve elektrik direğine çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
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İstanbul'da hafriyat kamyonu 4 araca ve elektrik direğine çarptı! Büyük panik yaşandı

Yokuş aşağıya ilerleyen hafriyat kamyonu sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kamyon 4 araca, bir elektrik direğine ve ağaçlara çarptıktan sonra refüje çıkarak durabildi.

Kaza şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken çevrede panik yaşandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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