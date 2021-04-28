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Osmaniye'de sulama kanalına düşen 3 kız çocuğu çırpına çırpına can verdi

Osmaniye'de dün saat 15.00 sıralarında merkeze bağlı Kırmıtlı köyü yakınlarındaki 'ye ait sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan 4 çocuktan 3'ü çırpına çırpana can verdi. Biri ise son anda kurtarıldı. Cenazeler gözyaşları arasında toprağa verildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
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Osmaniye'de sulama kanalına düşen 3 kız çocuğu çırpına çırpına can verdi

Osmaniye sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan 4 çocuktan 2 kardeş çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkartılırken, 2 kardeş ise kayboldu.

Bölgeye gelen ekiplerin kanal oyunca başlattığı aramalardan sonuç alınamayınca, havanın kararmasıyla birlikte çalışmalara yarın sabah başlanılmak üzere ara verildi.

Olay saat 15.00 sıralarında Osmaniye merkeze bağlı Kırmıtlı köyü yakınlarındaki 'ye ait sulama kanalında meydana geldi. sulama kanalının kenarında oynayan 4 çocuktan biri ayağı kayınca sulama kanalına düştü. Düşen çocuğu kurtarmak için suya giren diğer 3 çocuk da akıntıya kapıldı. Olayı gören çevredekiler, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

AKINTIYLA SÜRÜKLENDİLER

Ekipler bölgeye gelinceye kadar çevredeki vatandaşlar, (10) ile Şükran Karataş (9) kardeşleri sudan çıkardı. Narin (15) ve Büyükçay (9) kardeşler ise kayboldu.

Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, kayıp iki kardeşi bulmaak için kanal boyunca çalışma başlattı. Arama-kurtarma çalışmalarından bonuç alamayan ekipler, havanın kararması üzerine ara verdi. Ekiplerin günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden arama çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

SUDAN ÇIKARILAN KARDEŞLERDEN 1'İ ÖLDÜ

Bu arada olay sırasında çevredekiler tarafından sudan çıkartılıp hastanede tedaviye alınan iki kardeşten Saadet karataş, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Kardeşi Şükran Karataş'ın (9) ise tedavisinin devam etitği öğrenildi.

Osmaniye'de sulama kanalında akıntıya kapılarak boğulan 3 çocuğun cenazeleri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprağa verildi.

Osmaniye'de yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilen Narin (15) ve Remziye Büyükçay (9) ile Saadet Karataş'ın (10) cenazeleri, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalındaki 'ne getirildi.

Kırsal mahallesindeki aile mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Remziye ve Narin Büyükçay kardeşler ile Saadet Karataş yan yana defnedildi. Cenaze törenine Büyükçay ile Karataş ailelerinin yakınları katıldı.

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