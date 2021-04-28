Osmaniye'de sulama kanalına düşen 3 kız çocuğu çırpına çırpına can verdi

SUDAN ÇIKARILAN KARDEŞLERDEN 1'İ ÖLDÜ

Bu arada olay sırasında çevredekiler tarafından sudan çıkartılıp hastanede tedaviye alınan iki kardeşten Saadet karataş, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Kardeşi Şükran Karataş'ın (9) ise tedavisinin devam etitği öğrenildi.