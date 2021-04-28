Osmaniye'de sulama kanalına düşen 3 kız çocuğu çırpına çırpına can verdi
Osmaniye'de dün saat 15.00 sıralarında merkeze bağlı Kırmıtlı köyü yakınlarındaki DSİ'ye ait sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan 4 çocuktan 3'ü çırpına çırpana can verdi. Biri ise son anda kurtarıldı. Cenazeler gözyaşları arasında toprağa verildi.
Osmaniye sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan 4 çocuktan 2 kardeş çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkartılırken, 2 kardeş ise kayboldu.
Bölgeye gelen ekiplerin kanal oyunca başlattığı aramalardan sonuç alınamayınca, havanın kararmasıyla birlikte çalışmalara yarın sabah başlanılmak üzere ara verildi.
Olay saat 15.00 sıralarında Osmaniye merkeze bağlı Kırmıtlı köyü yakınlarındaki DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. sulama kanalının kenarında oynayan 4 çocuktan biri ayağı kayınca sulama kanalına düştü. Düşen çocuğu kurtarmak için suya giren diğer 3 çocuk da akıntıya kapıldı. Olayı gören çevredekiler, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, kayıp iki kardeşi bulmaak için kanal boyunca çalışma başlattı. Arama-kurtarma çalışmalarından bonuç alamayan ekipler, havanın kararması üzerine ara verdi. Ekiplerin günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden arama çalışmalarına devam edeceği belirtildi.
SUDAN ÇIKARILAN KARDEŞLERDEN 1'İ ÖLDÜ
Bu arada olay sırasında çevredekiler tarafından sudan çıkartılıp hastanede tedaviye alınan iki kardeşten Saadet karataş, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Kardeşi Şükran Karataş'ın (9) ise tedavisinin devam etitği öğrenildi.
Osmaniye'de sulama kanalında akıntıya kapılarak boğulan 3 çocuğun cenazeleri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprağa verildi.
Osmaniye'de yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilen Narin (15) ve Remziye Büyükçay (9) ile Saadet Karataş'ın (10) cenazeleri, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalındaki Uzun ziyaret Mahallesi'ne getirildi.
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