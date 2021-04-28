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Otoyolda korkunç anlar! Lüks otomobil bomba gibi böyle patladı

’nin eyaletinde otoyolda arıza yapan ve ardından yanmaya başlayan otomobilde patlama meydana geldi. Aracın patlama anı yoldan geçen başka bir sürücü tarafından anbean kaydedildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
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Otoyolda korkunç anlar! Lüks otomobil bomba gibi böyle patladı

'nin eyaletine bağlı ilçesinde bulunan 114 numaralı otoyolda 26 Nisan'da marka araç arıza yaptı.

Arıza yapan araçta kısa süre sonra yangın çıkarken, otoyolda trafik akmaya devam etti.

isimli başka bir sürücünün yavaşlayarak yanan aracı kayıt altına almaya başladığı sırada ise patlama meydana geldi.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, film sahnesini aratmayan patlama sonucu otoyol çift yönlü trafiğe kapatıldı.



Southlake Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı, araç sürücüsünün olaydan önce araçtan inmeyi başardığı ifade edildi.

Araçtaki yangına ve patlamaya neyin sebep olduğunu ise henüz bilinmiyor.

Aracın son hali böyle görüntülendi.

Bomba gibi patladı BOMBA GİBİ PATLADI

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