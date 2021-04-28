Otoyolda korkunç anlar! Lüks otomobil bomba gibi böyle patladı
ABD’nin Texas eyaletinde otoyolda arıza yapan ve ardından yanmaya başlayan otomobilde patlama meydana geldi. Aracın patlama anı yoldan geçen başka bir sürücü tarafından anbean kaydedildi.
YAŞAM İHA
ABD'nin Texas eyaletine bağlı Southlake ilçesinde bulunan 114 numaralı otoyolda 26 Nisan'da Toyota Subra marka araç arıza yaptı.
Arıza yapan araçta kısa süre sonra yangın çıkarken, otoyolda trafik akmaya devam etti.
Stephen Patino isimli başka bir sürücünün yavaşlayarak yanan aracı kayıt altına almaya başladığı sırada ise patlama meydana geldi.
Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, film sahnesini aratmayan patlama sonucu otoyol çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Southlake Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı, araç sürücüsünün olaydan önce araçtan inmeyi başardığı ifade edildi.
Araçtaki yangına ve patlamaya neyin sebep olduğunu ise henüz bilinmiyor.
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