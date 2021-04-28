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İstanbul'da "tam kapanma" öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenler nedeniyle trafik yoğunlaştı

'da, tam kapanma tedbirleri öncesinde il dışına çıkmak isteyenler, 'nda ve D-100 Karayolunun bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu oluşturdu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
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İstanbul'da tam kapanma öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenler nedeniyle trafik yoğunlaştı

Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında dün 19.00'da başlayan kısıtlamanın sona ermesiyle şehir dışına gidecek vatandaşların yola çıktığı gözlendi.



'nda istikametine doğru, ile arasında trafik arttı.

Ankara istikametinde ise ve arasında bazı bölgelerde de trafik yoğunlaştı.



Kent genelinde ise bu bölgelerin dışında kalan ana arterlerde trafik sakin seyrediyor.



'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu 07.15 itibarıyla yüzde 26 olarak ölçüldü.

Trafikten çekilen bir görüntü...

Tam kapanma öncesi trafikte yoğunluk TAM KAPANMA ÖNCESİ TRAFİKTE YOĞUNLUK

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