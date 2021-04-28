Ölüm anne ve kızını yangında yakaladı!

Balkon 3-4 metre yükseklikte. Teyzemiz, yaşlıydı. Bu yüzden yaşlılıktan dolayı biraz hareketleri ağırdı. Ama kızında bir şey yoktu. Kızı sağlamdı. Annesini ve kızını kapıdan çıkartamayınca balkona dolanmışlar. Yangın, acayip bir şekilde evin her tarafına yayılmıştı. İki kişi hayatını kaybetti, bir kişide yaralandı. Şu anda hastanede tedavi altına alındı" ifadelerini kullandı.