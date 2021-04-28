28 Nisan 2021, Çarşamba
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Ölüm anne ve kızını yangında yakaladı!

Son dakika haberine göre; ’nun ilçesinde çıkan yangında hayatlarını kaybeden anne ve kızının, evin içerisinden yükselen alevler nedeniyle kapıdan kaçamayınca balkona çıktıkları öğrenildi. Yaklaşık 3 metre yükseklikteki balkondan atlayamayan anne ve kızının burada hayatlarını kaybettikleri belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.04.2021
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Ölüm anne ve kızını yangında yakaladı!

Edinilen bilgiye göre, ilçesine bağlı Demirtaş köyünde Mevlüt ve Mustafa Yılmaz'ın ortak kullandığı evde, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler, hemen bitişiğinde bulunan , ve Tahir Yılmaz kardeşlere ait yazları kullandıkları evlere de sıçradı.

Yangına itfaiye ekipleri ile birlikte , , , , , ile arazözleri de destek verdi.


Yangında 89 yaşındaki ile 65 yaşındaki kızı alevlerin arasında kalarak hayatlarını kaybetti, alevlerden kaçarken yaralanan da, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yangında üç ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, bir hafif ticari araçta yandı.

ALEVLER, ANNE VE KIZININ KAPIDAN DA BALKONDA KAÇMALARINA İZİN VERMEDİ
Yangında, evde mahsur kalan anne Fatma Yılmaz ile kızı Cemile Yılmaz'ın, kapıdan kaçmaya çalıştıkları, yükselen alevler nedeniyle kapıdan çıkamayınca balkona kaçtıkları öğrenildi. Komşuları, yaklaşık 3 metre yükseklikteki balkondan Fatma Yılmaz'ın atlamasını istemelerine rağmen atlayamadığı belirtildi. Cemile Yılmaz'ın ise, annesini yalnız bırakmak istemediği için balkondan atlamadığı ve anne ile kızının birlikte alevlerin arasında kalarak hayatlarını kaybettiği öğrenildi.

Demirtaş Köyü Muhtarı Salim Davut, "Telefon geldi bana, dediler ki yangın var. Bizde koşa koşa geldik buraya. Yangın başlamış zaten. Aşağı yukarı baya yanmış. Birkaç saat sonrada diğer evlere sıçradı. Yapabileceğimiz bir şey yoktu" dedi.

Muhtar Davut, açıklamasında "Yangını gören komşular gelmiş, merdivenlerden yukarıya çıkmış belki kurtarabilirim diye. Kurtaramamış, alevlerde üzerine gelince bu sefer balkon tarafına dolanmış. Balkona merdiven dayamışlar, aşağıya atlayın demişler ama atlayamamış. Teyzemiz yaşlı, cesaret edememiş. Komşularda yangından dolayı yukarı çıkamıyor. Bir şey yapamamışlar, kızı da atlamamış, tahminimizce kızı annesini bırakamadı.

Balkon 3-4 metre yükseklikte. Teyzemiz, yaşlıydı. Bu yüzden yaşlılıktan dolayı biraz hareketleri ağırdı. Ama kızında bir şey yoktu. Kızı sağlamdı. Annesini ve kızını kapıdan çıkartamayınca balkona dolanmışlar. Yangın, acayip bir şekilde evin her tarafına yayılmıştı. İki kişi hayatını kaybetti, bir kişide yaralandı. Şu anda hastanede tedavi altına alındı" ifadelerini kullandı.

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