Ölüm anne ve kızını yangında yakaladı!
Son dakika haberine göre; Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde çıkan yangında hayatlarını kaybeden anne ve kızının, evin içerisinden yükselen alevler nedeniyle kapıdan kaçamayınca balkona çıktıkları öğrenildi. Yaklaşık 3 metre yükseklikteki balkondan atlayamayan anne ve kızının burada hayatlarını kaybettikleri belirtildi.
Yangına Pınarbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri ile birlikte Ulus, Devrekani, Azdavay, Seydiler, Eflani, Daday ile Pınarbaşı Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri de destek verdi.
Yangında 89 yaşındaki Fatma Yılmaz ile 65 yaşındaki kızı Cemile Yılmaz alevlerin arasında kalarak hayatlarını kaybetti, alevlerden kaçarken yaralanan Mevlüt Yılmaz da, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yangında üç ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, bir hafif ticari araçta yandı.
ALEVLER, ANNE VE KIZININ KAPIDAN DA BALKONDA KAÇMALARINA İZİN VERMEDİ
Yangında, evde mahsur kalan anne Fatma Yılmaz ile kızı Cemile Yılmaz'ın, kapıdan kaçmaya çalıştıkları, yükselen alevler nedeniyle kapıdan çıkamayınca balkona kaçtıkları öğrenildi. Komşuları, yaklaşık 3 metre yükseklikteki balkondan Fatma Yılmaz'ın atlamasını istemelerine rağmen atlayamadığı belirtildi. Cemile Yılmaz'ın ise, annesini yalnız bırakmak istemediği için balkondan atlamadığı ve anne ile kızının birlikte alevlerin arasında kalarak hayatlarını kaybettiği öğrenildi.
Demirtaş Köyü Muhtarı Salim Davut, "Telefon geldi bana, dediler ki yangın var. Bizde koşa koşa geldik buraya. Yangın başlamış zaten. Aşağı yukarı baya yanmış. Birkaç saat sonrada diğer evlere sıçradı. Yapabileceğimiz bir şey yoktu" dedi.
Muhtar Davut, açıklamasında "Yangını gören komşular gelmiş, merdivenlerden yukarıya çıkmış belki kurtarabilirim diye. Kurtaramamış, alevlerde üzerine gelince bu sefer balkon tarafına dolanmış. Balkona merdiven dayamışlar, aşağıya atlayın demişler ama atlayamamış. Teyzemiz yaşlı, cesaret edememiş. Komşularda yangından dolayı yukarı çıkamıyor. Bir şey yapamamışlar, kızı da atlamamış, tahminimizce kızı annesini bırakamadı.
Balkon 3-4 metre yükseklikte. Teyzemiz, yaşlıydı. Bu yüzden yaşlılıktan dolayı biraz hareketleri ağırdı. Ama kızında bir şey yoktu. Kızı sağlamdı. Annesini ve kızını kapıdan çıkartamayınca balkona dolanmışlar. Yangın, acayip bir şekilde evin her tarafına yayılmıştı. İki kişi hayatını kaybetti, bir kişide yaralandı. Şu anda hastanede tedavi altına alındı" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dümen kırıldı, yelkenler suya indi! Ragnarok 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Ragnarok yeni sezon fragmanı...
- PS4 ve PS5 internete neden bağlanmıyor? Playstasion 4 bağlantı sorunu ne zaman düzelecek?
- Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Kimler izinli olacak?
- Survivor kim elendi? 27 Nisan Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...
- EDHO Tipi öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tipi ölecek mi? Savaş Özdemir diziden ayrılıyor mu?
- Son dakika: Emekli bayram ikramiyesi belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?
- Emekli, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Paralar iade ediliyor! 5 yıl geriye dönük...
- Bankalar da yasağa uydu, değişiklik geldi! Ve belli oldu! TEB, Finansbank, Yapı Kredi, Denizbank, Akbank...
- Araba almak isteyene müjde! Bankalar tek tek duyurdu! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...
- Son dakika: Tam kapanma kaç gün sürecek? Tam kapanmada açık ve kapalı olacak yerler hangileri? Market, fırın, bakkal...
- Acun Ilıcalı düğmeye bastı, isimleri tek tek açıkladı! Gönüllere taht kurmuştu! Teklif götürdüklerimiz...
- ŞOK 28 Nisan aktüel kataloğu belli oldu! Bayram alışverişi, ev ihtiyaçları ve "aman kaçırma" fırsatı başlıyor...