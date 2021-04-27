Kütahya'da acı olay: 8 yaşındaki Burak, sulama kanalında boğuldu
Son dakika haberi... Kütahya'nın Domaniç ilçesinde Turan Çakır, oğlu 8 yaşındaki Burak Çakır’ın cansız bedenini sulama havuzunda buldu. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Burak’ın cesedi hastane morguna kaldırılırken, ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.
Domaniç ilçesine bağlı Muratlı köyünde oturan Turan Çakır, iftar saatinde eve geldikten sonra 3 çocuğundan biri olan Bırak Çakır'ın olmadığını fark etti.
İhbar üzerine gelen savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Burak Çakır'ın cansız bedeni Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerince sulama havuzu ve çevresinde detaylı inceleme yaparken, Burak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor kim elendi? 27 Nisan Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...
- EDHO Tipi öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tipi ölecek mi? Savaş Özdemir diziden ayrılıyor mu?
- Son dakika: Emekli bayram ikramiyesi belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?
- Emekli, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Paralar iade ediliyor! 5 yıl geriye dönük...
- Bankalar da yasağa uydu, değişiklik geldi! Ve belli oldu! TEB, Finansbank, Yapı Kredi, Denizbank, Akbank...
- Araba almak isteyene müjde! Bankalar tek tek duyurdu! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...
- Son dakika: Tam kapanma kaç gün sürecek? Tam kapanmada açık ve kapalı olacak yerler hangileri? Market, fırın, bakkal...
- Acun Ilıcalı düğmeye bastı, isimleri tek tek açıkladı! Gönüllere taht kurmuştu! Teklif götürdüklerimiz...
- ŞOK 28 Nisan aktüel kataloğu belli oldu! Bayram alışverişi, ev ihtiyaçları ve "aman kaçırma" fırsatı başlıyor...
- 4D'li taşeron ve kamu işçisine bayram müjdesi! İkramiyeler ne zaman verilecek? 2021 2. tediye ödemeleri...
- ÖSYM son dakika açıklaması: ALES sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2021 ALES ne zaman yapılacak? Son gelişmeler...
- Tekstil yasaktan muaf mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında tekstil sektörü kısıtlamadan muaf mı?