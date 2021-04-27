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Kütahya'da acı olay: 8 yaşındaki Burak, sulama kanalında boğuldu

Son dakika haberi... 'nın ilçesinde Turan Çakır, oğlu 8 yaşındaki Burak Çakır’ın cansız bedenini sulama havuzunda buldu. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Burak’ın cesedi hastane morguna kaldırılırken, ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.04.2021
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Kütahya'da acı olay: 8 yaşındaki Burak, sulama kanalında boğuldu

ilçesine bağlı Muratlı köyünde oturan Turan Çakır, iftar saatinde eve geldikten sonra 3 çocuğundan biri olan Bırak Çakır'ın olmadığını fark etti.

Çevrede aramaya çıkan baba Çakır, oğlunun ayakkabılarını sulama havuzunun üzerinde görünce suya girip kontrol ettiğinde cansız bedenini buldu

İhbar üzerine gelen savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Burak Çakır'ın cansız bedeni . Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerince sulama havuzu ve çevresinde detaylı inceleme yaparken, Burak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

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