Dolandırıcıların yeni numarası ortaya çıktı! Onlarca kişi mağdur oldu

'ŞİRKET İSİMLERİNİ DEĞİŞTİRMİŞ'

Yılmaz sistemi şöyle anlatıyor: "Gelen kişi 'Öğrenciyim prim alıyorum' diyerek kitap satmaya çalışıyordu. Ben çok kitap okuyan biriyim, kitap satıcılığının dolandırıcılığının olacağı aklımın ucundan bile geçmedi. Bir iki kitap aldım, 'Bu kolileri de bırakıyorum. Bakarsınız iki hafta içinde ararsınız almadıklarınızı ben geri alacağım' dedi. İmzaladığım uzaktan satış sözleşmesinde büyük harfle 'Cayma bedeli vardır' yazıyordu. Ben de hem kitap almış olurum, hem de öğrenciye katkım olur diyerek ikna oldum. Ardından telefonla aradım, kitapları gelsinler geri alsınlar diye bir süre ulaşamadım. Daha sonra ulaştım, 'Tamam geleceğiz alacağız' deyip gelmediler. 14 gün süre geçtikten sonra da 'Borcunuz vardır' tarzında mesajlar gelmeye başladı. Kolileri alıp elimdeki sözleşmede yazan adrese gittim. '14 gün süre geçti artık iade edemezsiniz' dediler. Ben bu dolandırıcılıktan mağdur olduktan sonra araştırmaya başladım ve aynı şirketin daha önce Gelişim Yayınları daha sonra Sespa ismiyle aynı yöntemle insanları dolandırdığını öğrendim. Şimdiye kadar bizimle iletişim kuranların tümü 1400 TL ile 3 bin TL arasında borçlu çıkartılmış."