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Aksaray'da koronavirüs tedavisinden dönen kadın iki aracın altında kaldı

'da saat 11.30 sıralarında Caddesi'nde koronavirüs tedavisi tamamlanan , ambulansla evine gitti. Ambulanstan inen Safiye Yumuşak ve kaldırımda oturan , çarpışan iki aracın arasında sıkıştı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
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Aksaray'da koronavirüs tedavisinden dönen kadın iki aracın altında kaldı

Hastanede koronavirüs tedavisi gören , 'ne bağlı yönetimindeki 68 BA 606 plakalı ambulansla evine getirildi. Safiye Yumuşak, evinin önüne park eden ambulanstan indi.

AMBULANSTAN İNDİ, SAVRULAN OTOMOBİL ÇARPTI

Bu sırada yoldan geçen (20) yönetimindeki 68 BU 116 plakalı hafif ticari araç, (62) yönetimindeki 06 PG 692 plakalı otomobile çarptı.

Savrulan otomobil ambulansa ve Safiye Yumuşak'a, ardından da park halindeki 68 HD 299 plakalı otomobil ile kaldırımda oturan 'ye çarptı. Kazada, iki otomobilin arasında sıkışan Safiye Yumuşak ile Süleyman Demirci yaralandı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu kurtarılan Safiye Yumuşak ile Süleyman Demirci Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Safiye Yumuşak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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