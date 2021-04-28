Sahurda turist dehşeti! Önce davulu bıçakladı sonra...
Son dakika haberine göre; İstanbul'un Şişli ilçesinde sahur vakti davul çalan kişiye, turist olduğu belirtilen kişi bıçakla saldırdı. Önce davulu bıçaklayan turist sonra da davulcuya tekme atarak kovadı. O anlar ise bir kişi tarafından böyle görüntülendi.
Olay, Şişli Elmadağ Caddesi üzerinde geçen hafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, biri çocuk üç kişi, ara sokaklarda davul çalarak insanları sahura kaldırmaya başladı. Bu sırada elindeki bıçakla dışarı çıkan bir turist, davulu bıçakladı.
Hırsını alamayan turist, elindeki bıçak ile ramazan davulcusunu kovalamaya başladı. Davulu yere atan davulcu ile yanındaki çocuk hızla olay yerinden kaçtı. O anlar ise bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Yaşanan olayın ardından davulcu, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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