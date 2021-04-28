28 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sahurda turist dehşeti! Önce davulu bıçakladı sonra...

Sahurda turist dehşeti! Önce davulu bıçakladı sonra...

Son dakika haberine göre; 'un ilçesinde sahur vakti çalan kişiye, turist olduğu belirtilen kişi bıçakla saldırdı. Önce davulu bıçaklayan turist sonra da davulcuya tekme atarak kovadı. O anlar ise bir kişi tarafından böyle görüntülendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
ABONE OL
Sahurda turist dehşeti! Önce davulu bıçakladı sonra...

Olay, üzerinde geçen hafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, biri çocuk üç kişi, ara sokaklarda çalarak insanları sahura kaldırmaya başladı. Bu sırada elindeki bıçakla dışarı çıkan bir turist, davulu bıçakladı.

Hırsını alamayan turist, elindeki bıçak ile ramazan davulcusunu kovalamaya başladı. Davulu yere atan davulcu ile yanındaki çocuk hızla olay yerinden kaçtı. O anlar ise bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yaşanan olayın ardından davulcu, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Sahurda turist dehşeti! Davulculara saldırdı SAHURDA TURİST DEHŞETİ! DAVULCULARA SALDIRDI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA