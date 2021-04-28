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Bisikletiyle gelip yol kenarına attı! Dehşet anları

’nın ilçesinde bisikletli bir kişinin torbaya koyup attığı köpek, yoldan geçen otomobil tarafından ezildi. Köpeğin telef olduğu dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
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Bisikletiyle gelip yol kenarına attı! Dehşet anları

Olay, ilçeye bağlı 'nde meydana geldi. Bisikletli bir kişi, beraberinde getirdiği ağzı bağlı torbayı yol kenarına atıp uzaklaştı.

Bir süre sonra yoldan geçen otomobil, torbanın üzerinden geçti. Bir canlının üzerinden geçtiğini düşünen sürücü, aracı durdurdu.

Torbayı kontrol eden çevredekiler, içinde köpek olduğunu fark etti. Ezilen köpeğin öldüğü belirlendi.



Olay anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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