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Antalya'da taşlı, sopalı kavga! Kaldırım taşı fırlatıldı akla Matrix filmi geldi

’da Kavga öğle saatlerinde 'nde sokak ortasındaki taşlı, sopalı kavga çıktı. Kavgada, tarafların birbirlerine attıkları kaldırım taşından korunma çabası akıllara filmini getirdi. O anlar kameraya yansıdı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
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Antalya'da taşlı, sopalı kavga! Kaldırım taşı fırlatıldı akla Matrix filmi geldi

'da sokak ortasındaki taşlı, sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavgada taraflar hızını alamayıp birbirlerine bavul attıkları da görüntülere yansıdı.

Kavga öğle saatlerinde 'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı.

İki taraf sokak ortasında birbirlerine hem sopalarla hem de kaldırım taşlarıyla saldırdı.

Öfkeli gruptan bazıları, karşı tarafa bavul attığı görüldü.

Kavgada, tarafların birbirlerine attıkları kaldırım taşından korunma çabası ise ünlü aktör 'in oynadığı 1999 yapımı filminin efsanevi kurşun sahnesini akıllara getirdi.

Çevredekilerin film gibi izlediği kavganın tarafları, bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.

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