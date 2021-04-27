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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Üç haftalık tam kapanma öncesi son gün hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir'de hava durumu

tarafından yapılan son dakika açıklamasında 3 haftalık tam kapanma öncesi yarın hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulunuldu. Peki yarın ve hafta boyu ülke genelinde havalar nasıl olacak? 'de ...

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Giriş Tarihi: 27.04.2021 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021
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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Üç haftalık tam kapanma öncesi son gün hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir'de hava durumu

tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde hava durumuna ilişkin değerlendirilmede bulunuldu.

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının artarak yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tamin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

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