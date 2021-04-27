Kastamonu’da 4 ev ve 1 odunluk yanarak küle döndü!



Yangın yerindeki incelemelerinin ardından açıklamada bulunan Vali Avni Çakır, "Bugün saat 01.30 sularında Kastamonu'da Kırkçeşme Mahallemizde şu anda bulunduğumuz alanda henüz nedeni tam olarak belirlenemeyen bir ev yangını meydana geldi. Yangında şu ana kadar üç ev tamamen yandı, 1 evde kısmen yandı. Yangında çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. Yangın vatandaşımızın sürekli oturmadığı fakat küçükbaş hayvanlarını beslediği bir yapıda meydana geldi. Tabii ki evler bitişik olduğundan dolayı diğer evlere sıçradı. Arkadaşlarımız yangına seri bir şekilde müdahale ettiler. Allah'a şükür şu anda herhangi bir can kaybımız söz konusu değil. Yangında zarar gören evlerden bir tanesinde sürekli oturan var. Bu konuda vatandaşımızla gerekil görüşmeleri yaptık. İlk etapta çocuklarının yanına geçecek ama bizde AFAD ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışla Vakfı olarak seri bir şekilde vatandaşımızın ikametiyle ilgili sorunları çözeceğiz. Evin şu anda çatısında sadece sorun olduğu görülüyor. İnşallah tez zamanda evini onarıp vatandaşımızı evine tekrar oturtacağız. Tekrar hepimize geçmiş olsun. Yangın büyümeden itfaiyemiz zamanında gelerek müdahalede bulundu" dedi.