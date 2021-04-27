27 Nisan hava durumu! Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması! Sıcaklıklar artıyor
27 Nisan 2021 Salı günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin iç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 27 Nisan 2021 Salı hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile ilk saatlerde Trabzon çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Ülkemizin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, doğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KONYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, ilk saatlerde Trabzon çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 14°C
Parçalı bulutlu
GİRESUN °C, 13°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, bölgenin doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı bulutlu
IĞDIR °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 19°C
Parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 20°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
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