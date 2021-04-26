Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü duyurdu! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü civarında CROATIA isimli gemide...
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkiinde makine arızası yaşayan CROATIA isimli 100 m boyunda demir çelik yüklü gemiye, ivedilikle KURTARMA 8- 12 römorkörlerimiz yönlendirildi." açıklamasını yaptı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasında "15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkiinde makine arızası yaşayan CROATIA isimli 100 m boyunda demir çelik yüklü gemiye, ivedilikle KURTARMA 8- 12 römorkörlerimiz yönlendirildi." bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, "Dolmabahçe Sarayı önlerinde bulunan geminin çevresinde ekiplerimiz tarafından emniyet tedbirleri alındı." denildi.