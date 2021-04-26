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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü duyurdu! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü civarında CROATIA isimli gemide...

, " mevkiinde makine arızası yaşayan CROATIA isimli 100 m boyunda demir çelik yüklü gemiye, ivedilikle KURTARMA 8- 12 römorkörlerimiz yönlendirildi." açıklamasını yaptı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.04.2021 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü duyurdu! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü civarında CROATIA isimli gemide...

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasında "15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkiinde makine arızası yaşayan CROATIA isimli 100 m boyunda demir çelik yüklü gemiye, ivedilikle KURTARMA 8- 12 römorkörlerimiz yönlendirildi." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Dolmabahçe Sarayı önlerinde bulunan geminin çevresinde ekiplerimiz tarafından emniyet tedbirleri alındı." denildi.

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